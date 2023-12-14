Филипп Киркоров потребовал в Успенской 12 миллионов рублей за оскорбления

Филипп Киркоров подал иск о защите своей чести и достоинства к Любови Успенской после ее интервью Алене Жигаловой, где та обвинила поп-короля в «женоненавистничестве».

Нанесли ущерб репутации певца

Адвокат артиста Александр Добровинский заявил КП, что в интервью певица использовала выражения, которые нанесли ущерб репутации певца и которые являются неправдивыми. Поэтому Киркоров требует моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также возмещение понесенных расходов, оцененных им в два млн рублей.

Истец просит Замоскворецкий суд Москвы обязать Любовь Залмановну опубликовать опровержение на своих страницах в социальных сетях и в Ютуб.