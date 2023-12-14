DailyMail: найдена связь между потерей веса и рака легких у некурящих людей

В отличие от индивидуумов, которые употребляют табак, рак легких может стать проблемой и для тех, кто ведет здоровый образ жизни. По данным доктора Хорхе Гомеса, руководителя онкологической клиники в больнице Маунт-Синай, в ходе исследований человеческого организма у некурящих людей могут отсутствовать определенные признаки рака легких.

Могут служить индикаторами рака легких

Часто изменение формы ногтей, путаница сознания, резкое ухудшение зрения, рвота могут служить индикаторами рака легких. Даже те, кто не поддается никотиновой зависимости, могут столкнуться с этим заболеванием, и симптомы, такие как усталость, обмороки, потеря веса, могут послужить сигналами о необходимости внимательного медицинского осмотра.