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Певица Светлана Разина не нашла героизма в концертах в зоне СВО

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Певица Светлана Разина не нашла героизма в концертах в зоне СВО
Знаменитости
Источник фото: @_svetlana_razina_

Светлана Разина, как пишет RTVI, критически оценила концерты в зоне СВО. Она их назвала «необдуманным решением«. По мнению артистки, выступать в зоне спецоперации не является проявлением какого-то героизма. Она подчеркнула, что риск там петь при наличии возможности падения бомбы не отличается от риска взрывов в других местах. Певица считает, что подвергать себя опасности ради шоу — это »дурь». По её мнению, даже в Москве существует риск быть уязвимым для взрыва случайного дрона, а концерты в зоне СВО с участием артистов ей больше напоминают корпоративные мероприятия. Разина считает, что в горячих точках бойца следует слушать радио или даже исполнять музыку самим.

Информационное агентство «Informing»

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