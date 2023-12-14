Российская поп-музыка не сдает позиций в мировых чартах

Песня «Пыяла» российской группы «Аигел», прославившаяся благодаря «Слову пацана», продолжает удерживаться на верхних строчках в мировых чартах. Новость о растущей популярности отечественной музыки подчеркивает успех не только «Аигел», но и других российских артистов, таких как Баста, чья песня «На заре» стала частью первой серии «Слово пацана», а также трека «Моя Мишель», Анна Асти и многих других. Вильнюсское Radio-R предлагает слушателям широкий спектр русскоязычной музыки, включая треки Dabro, Анны Асти, Niletto, Клавы Коки, Zivert, Bahh Tee, GAYAZOV$ BROTHER$.

В Латвии несколько радиостанций посвящают значительное время отечественным музыкальным произведениям. К примеру, на волне SWH+ можно услышать композиции Варвары Визбор, Мии Бойка, Эмина Агаларова, группы «Браво», дуэта Filatov & Karas. В эфире «Русского радио» звучат нередко Люся Чеботина, Jony, «Би-2», Звонкий.