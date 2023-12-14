В Сети появилась официальная 7 серия сериала «Слово пацана»

Седьмая серия фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» официально доступна на онлайн-платформах Start и Wink, несмотря на утечку в Сеть черновой версии сериала.

Отмечается, что в официальной версии было улучшено качество звука, возвращены привычные голоса персонажей, в отличие от черновой версии, где звук был очень нечетким, а голоса немного изменены.

В версиях есть два ключевых отличия

Сообщается, что обе версии имеют одинаковую продолжительность (50 минут), но есть два ключевых отличия. В черновой версии Вова Адидас покидает «Универсамовских» и делает Зиму главным парнем в спортивном зале. В официальной версии же эта сцена происходит без участия Зимы и на улице. Также в официальной версии отсутствует сцена, где Адидас-старший избил персонажа Турбо за оскорбления в адрес Айгуль.