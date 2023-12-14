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Певец Лоза жестко раскритиковал Собчак за поддержку Пугачевой

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Певец Лоза жестко раскритиковал Собчак за поддержку Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @lozayury

Юрий Лоза высказал свое мнение о посте Ксении Собчак, в котором она комментировала петицию, обращенную к Алле Пугачевой. 

По словам певца, Пугачева является «бывшей певицей», а обсуждать ее теперь не имеет смысла. Лоза отметил, что для артиста самое страшное — забвение. Он подчеркнул, что его не интересует ни мнение Собчак, ни Пугачевой. 

«Зачем носитесь с этой Собчак, зачем она нужна вам? Кто она такая? Чья-то дочка», — возмутился певец.

Также он гневно отреагировал на появившуюся петицию к Пугачевой с просьбой выступить перед российской публикой на предстоящий Новый год.

Информационное агентство «Informing»

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