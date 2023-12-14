Хореограф Мигель заявил, что плакал из-за жестокости певицы Аллы Пугачевой

Хореограф Мигель поделился в эфире телешоу «Фабрика с Яной Чуриковой» воспоминаниями о том, как испытал на себе жестокость со стороны Аллы Борисовны Пугачевой.

Пугачева отчитывала каждого участника

В начале его карьеры у них были теплые отношения. Примадонна даже поддержала его участие в «Фабрике звезд». Однако после совместной работы над «Рождественскими встречами» Мигель кардинально изменил свое отношение к народной артистке. Он отметил, что Пугачева отчитывала каждого участника. Из-за этого опыта хореограф решил больше не работать с певицей и заявил, что ни один хореограф не заслуживает подобного отношения к себе со стороны звезд шоу-бизнеса.