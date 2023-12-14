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Погребняк намекнула, что жалеет о разводе, — СМИ узнали, что она имела в виду

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Погребняк намекнула, что жалеет о разводе, — СМИ узнали, что она имела в виду
Знаменитости
Источник фото: @mariapoga_team_

Мария Погребняк после 17 лет брака объявила о разводе с мужем в 2023 году. 

По словам звезды, гордыня стала одной из причин разрушения семейной жизни. Но недавний пост блогерши вызвал размышления подписчиков о ее отношениях с бывшим мужем Павлом.

Мария рассказала, что написала пост, основываясь на личном опыте и анализе своих неудач 

В интервью с журналистами woman.ru Мария рассказала, что написала пост, основываясь на личном опыте и анализе своих неудач. Она также подтвердила СМИ, что не жалеет о разводе, и заверила, что сохраняет хорошие отношения с бывшим мужем. Кроме того, Погребняк выразила уверенность в том, что каждый найдет свое счастье.

Информационное агентство «Informing»

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