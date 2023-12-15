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«Не очень удачное фото»: новое фото 41-летней Натальи Подольской озадачило поконников

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«Не очень удачное фото»: новое фото 41-летней Натальи Подольской озадачило поконников
Знаменитости
Источник фото: @nataliapodolskaya

41-летняя супруга российского исполнителя Владимира Преснякова, Наталья Подольская, в своих социальных сетях разместила фото, которым озадачила своих поклонников. На снимке Подольская предстала в коротеньком платье, показав свои длинные и стройные ноги, пишет Bimru.

«Крылья, ноги, главное — хвост! И крылья. И ноги. У меня все», — написала певица.

Источник фото: @nataliapodolskaya

Касательно данной публикации мнения поклонников разделились - одни в восторге от внешности и фигуры Натальи, а другие критикуют ее за слишком откровенный снимок.

«Кривенько малость», «Не очень удачное фото», «Девушка, вы юбку дома забыли»,  «Очень эффектная, талантливая и хорошая мама», «Ноги и фигура супер», «Идеальна во всем», - пишут комментаторы.

Информационное агентство «Informing»

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