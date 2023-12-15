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«Ух ты, она выглядит так изысканно»: фанаты пришли в восторг от внешнего вида 41-летней модели Натальи Водяновой

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«Ух ты, она выглядит так изысканно»: фанаты пришли в восторг от внешнего вида 41-летней модели Натальи Водяновой
Знаменитости
Источник фото: @natasupernova

41-летняя российская модель Наталья Водянова сняла ролик для Youtube-канала французского Vogue. На видео модель полностью без макияжа в домашнем халате демонстрирует уходовые средства за кожей лица, которому она уделяет много времени, защищая и увлажняя его, пишет Вечерний курьер.

После публикации видео, иностранные поклонники модели поспешили оставить свои положительные комментарии:

«Ух ты, она выглядит так изысканно с естественным макияжем и без явных косметических вмешательств», «Так приятно видеть, что она не вколола ботокс себе в лоб, как это делают многие знаменитости! Мне очень нравится минималистичный макияж, подчеркивающий естественную красоту!», «По моему мнению, одна из самых красивых женщин всех времен, и она кажется такой доброй и приземленной!».

Напомним, что Наталья Водянова находится в браке с французским миллиардером Антуаном Арно, от которого родила двоих сыновей - Максима (9 лет) и Романа (7 лет). От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у модели трое детей - 22-летний Лукас, 17-летняя Нева и 15-летний Виктор.

Информационное агентство «Informing»

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