Актрису из Челябинска Ксению Абдрафигину нашли в сериале «Слово пацана»

Ксения Абдрафигина, уроженка Челябинска, поделилась своими впечатлениями от съемок в телесериале «Слово пацана». Актриса рассказала, что для проб на роль ей специально пришлось покупать газировку и шпроты, соответствующие тем временам. Ее запись для проб была отправлена всего за два часа до дедлайна, но артистку в итоге утвердили на роль.

Для полного погружения в образ периода «перестройки» она часто общалась со старшими родственниками. Ксения узнавала детали повседневной жизни того времени, пишет АиФ. Узнала она, что ларек, где продавали жвачки, назывался «комок». Приветствие «хай, пипл» было популярным. Актриса напоследок отметила, что погружение в эту атмосферу помогло ей лучше понять родителей.