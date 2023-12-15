Украинская певица Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Светлана Лобода, украинская исполнительница, объявила, что вновь будет исполнять песни на русском языке. По словам артистки, вне Украины мало кто знает украинский язык, поэтому она предпочитает петь на русском языке, который широко понимается за границей.

Лобода также отметила, что большая часть Украины говорит на русском языке, а она будет создавать музыку для русскоязычной аудитории, как делала это до февраля 2022 года. Певица напоследок признала, что украинские песни мало кому понятны за пределами ее родной страны.