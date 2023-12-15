Актриса Пересильд: родители оказались против участия в «Слове пацана»

Начинающая актриса Анна Пересильд рассказала, что ее звездные родители были против участия в съемках нового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка отметила, что мама переживала из-за тяжелой роли и сложного сценария, хотя понимала, что это будет крутой опыт.

Актриса также упомянула, что после завершения съемок отец проект назвал тяжелым. В связи с популярностью телесериала начались обсуждения в родительских сообществах, поскольку многие считают, что фильм романтизирует бандитизм периода 80-х годов.