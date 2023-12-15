Кристина Орбакайте отметила «прекрасные изменения» после возвращения в Россию

Кристина Орбакайте, известная российская певица, актриса, дочь Аллы Пугачевой, поделилась радостными изменениями в своей жизни после возвращения в Россию.

Едва не упала из-за скользкого пола

Она активно выступает на корпоративах и принимает участие в новогодних концертах. В частности, выступила артистка на финальном гала-концерте «Песня года». Там Орбакайте едва не упала из-за скользкого пола. Однако уже на последующем концерте «Наш Новый год» Кристина отметила, что в Москве произошли прекрасные изменения, и на сцене в этот раз скольжения не было.