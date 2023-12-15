Артист Сергей Гармаш нашел замечательным сериал «Слово пацана»

65-летний Сергей Гармаш выразил свою оценку к телесериалу «Слово пацана» в ходе заседания комитета Госдумы РФ по культуре. По его мнению, фильм действительно непростой, однако по своему «замечательный» и предназначен прежде всего для взрослого поколения.

Отметил аналогию с романом «Бесы»

Гармаш уверен, что адресован сериал родителям, чтобы они могли объяснить своим подрастающим детям последствия показанных поступков. Также артист отметил аналогию с романом «Бесы». Он посоветовал всем тем, кто требует запретить «Слово пацана», запретить сначала произведения Достоевского.