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Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков

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Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков
Здоровье
Фото: freepik.com

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) разработали метод снижения уровня тревожности у подростков. Ученые провели ряд исследований на базе академии самбо. 

Как предположили исследователи, благоприятная обстановка на тренировках способствует развитию мотивации к достижению успеха. Для этого спортсменов обучили разным приемам психорегуляции, используя положительное воздействие через слова, мысленные образы, представления, воображение. 

Результаты показали снижение уровня тревоги, причем не только личностной, но и ситуативной, помогая подросткам предотвратить негативные состояния перед любыми соревнованиями.

Информационное агентство «Informing»

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