Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) разработали метод снижения уровня тревожности у подростков. Ученые провели ряд исследований на базе академии самбо.

Как предположили исследователи, благоприятная обстановка на тренировках способствует развитию мотивации к достижению успеха. Для этого спортсменов обучили разным приемам психорегуляции, используя положительное воздействие через слова, мысленные образы, представления, воображение.

Результаты показали снижение уровня тревоги, причем не только личностной, но и ситуативной, помогая подросткам предотвратить негативные состояния перед любыми соревнованиями.