Врачи нашли три самых агрессивных вида рака, которых выдает один общий симптом

По данным РГ, некоторые виды онкологии часто сложно выявить на ранних стадиях, в том числе агрессивные формы рака - рак поджелудочной железы, яичников, кишечника. Эти формы могут маскироваться под менее серьезные заболевания. Например, опухоль поджелудочной иногда проявляется симптомами, которые легко путаются с сахарным диабетом. Рак кишечника и рак яичников также могут имитировать проблемы с пищеварением, вызывая вздутие, диарею, запор.

Врачи подчеркивают важность своевременного обращения внимания на потерю веса, которая часто наблюдается при развитии всех этих видов онкологии.

Ранняя диагностика и лечение этих онкологических заболеваний могут существенно повысить шансы на выживание.