Информинг » Здоровье » Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Image 16+
Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом
Здоровье
Фото: @pressmaster / freepik.com

Жительница Москвы оказалась в реанимации после того, как попыталась вылечить кашель с использованием исландского мха. По данным сотрудников НИИ скорой помощи им. Склифосовского, посоветовала женщине этот фитопрепарат соседка. 

Госпитализировали в тяжелом состоянии

Однако пациентка превзошла рекомендации по частоте приема и дозам отвара. Вместо ожидаемого эффекта она столкнулась с тошнотой, рвотой, сильным тремором и головокружением. Пациентку вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. 

В реанимационном отделении 77-летняя москвичка провела сутки. Еще три дня она находилась в отделении острых отравлений. Ей была проведена детоксикация, после чего ее отпустили домой.

Информационное агентство «Informing»

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Врач дала советы, как «выжить» после новогоднего застолья

Сегодня, 13:28

Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Сегодня, 13:23

Врачи нашли три самых агрессивных вида рака, которых выдает один общий симптом

Сегодня, 12:53

Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков

Сегодня, 12:03

DailyMail: найдена связь между потерей веса и рака легких у некурящих людей

Вчера, 17:03

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Вчера, 14:08

Температура 40 и странные сны: в РФ нашли непонятный вирус

Вчера, 13:53

Daily Mail: Нашлось логическое объяснение, почму похмелье вызывает тревогу и депрессию

Вчера, 05:03

Выяснилось, сколько дней куриные яйца могут храниться в холодильнике

Вчера, 01:13

Все вокруг болеют: советы врача Бочковой, как не подхватить вирус до Нового года

13-12-2023, 12:48

Стоматолог Сотникова нашла связь между неприятным запахом изо рта и раком

13-12-2023, 12:08

Россиянам вирусолог Альтштейн рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

13-12-2023, 11:58

Доктор Граймс нашла причину, почему возникают провалы в памяти после употребления алкоголя

13-12-2023, 11:38

Диетолог Гинзбург нашел истину: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету

13-12-2023, 11:33

Одиночество провоцирует риск наступления преждевременной смерти

13-12-2023, 10:43

Ученые нашли связь дневного сна с развитием болезни Альцгеймера

13-12-2023, 10:33

Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

12-12-2023, 22:33

Доктор Мясников нашел главный предвестник инсульта

12-12-2023, 21:33

Врач-терапевт Красильникова объяснила, как правильно лечить простуду

12-12-2023, 20:38

Нарколог Петров нашел способы, как не перепить за новогодним столом

12-12-2023, 14:53

Новости партнеров
2023
ru-RU