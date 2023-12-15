Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Жительница Москвы оказалась в реанимации после того, как попыталась вылечить кашель с использованием исландского мха. По данным сотрудников НИИ скорой помощи им. Склифосовского, посоветовала женщине этот фитопрепарат соседка.

Госпитализировали в тяжелом состоянии

Однако пациентка превзошла рекомендации по частоте приема и дозам отвара. Вместо ожидаемого эффекта она столкнулась с тошнотой, рвотой, сильным тремором и головокружением. Пациентку вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии.

В реанимационном отделении 77-летняя москвичка провела сутки. Еще три дня она находилась в отделении острых отравлений. Ей была проведена детоксикация, после чего ее отпустили домой.