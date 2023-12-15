«Что поменяется?»: Лобода нашла объяснение, почему Пугачева не говорит открыто об СВО

Российская 74-летняя певица Алла Пугачева пока не высказала прямых комментариев относительно СВО и политической ситуации в стране. Тем не менее, ее коллега по цеху, украинская певица Светлана Лобода выразила поддержку Примадонне. Она назвала ее гостеприимной хозяйкой.

Лобода заметила, что Алла Борисовна не нуждается в громких заявлениях, поскольку ее мнение часто представляет молодой супруг.

Светлана высказалась в интервью для YouTube-канала BBC News.

«Что поменяется? То, что уехала из России, — уже о многом говорит. Все, что говорит ее муж, — все это думает и Алла Борисовна. Они друг за друга всегда говорят. Да, Пугачева говорит через него».