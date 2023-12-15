Татьяна Навка показала фото побледневшего фигуриста Петра Чернышева в парике

Татьяна Навка вместе со своим партнером Петром Чернышевым готовят новое ледовое шоу. Но недавнее фото фигуриста вызвало удивление у поклонников. Петр изменил свой имидж. Он сбрил бороду, надел парик и был тщательно загримирован с использованием пудры, что сделало его бледным.

Источник фото: @tatiana_navka

Эти изменения вызвали обсуждения в Сети. Фанаты пишут свои комментарии о том, что Чернышев выглядит неузнаваемым.

К слову, в связи с тяжелым онкологическим заболеванием супруги Анастасии Заворотнюк Петр вынужден самостоятельно обеспечивать свою семью уже длительное время, пишет KP.RU.