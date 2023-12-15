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Разведенная Мария Погребняк планирует встречать Новый год с новым возлюбленным

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Разведенная Мария Погребняк планирует встречать Новый год с новым возлюбленным
Знаменитости
Источник фото: @mariapoga_

Блогерша Мария Погребняк планирует встречать Новый год вместе с новым возлюбленным. Об этом женщина рассказала сама, хотя и не стала раскрывать личность мужчины, которому удалось покорить ее сердце после непростого развода с футболистом Павлом Погребняком.

О том, что у Марии кто-то появился, ее подписчики заподозрили еще летом нынешнего года. Вначале блогерша только таинственно посмеивалась, но сейчас подтвердила, что больше не одинока, пишет Woman.ru.

«Рядом со мной есть такой человек, который каждый день делает меня счастливой. Мы вместе будем встречать Новый год. Знаете, как встретишь, так и проведешь», — разоткровенничалась многодетная мать.

Кто этот счастливчик она уточнять не стала.

Блогерша добавила, что в новогоднюю ночь после полуночи отправится к друзьям за город. А на Рождество вместе с возлюбленным и детьми блондинка полетит на море.

«Потихоньку новогоднее настроение уже появляется, елку мы поставили, но еще не нарядили», — заключила Мария Погребняк.

Блогерша и футболист развелись в сентябре нынешнего года. Еще до расставания ходили слухи о том, что брак трещит по швам из-за измен мужа. Пока Мария была на съемках «Звезд в Африке», футболист появлялся в московских клубах в сопровождении разных девушек.

У пары трое детей - старшему сыну 16 лет, среднему - 14 лет, а младшему - 12.

Информационное агентство «Informing»

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