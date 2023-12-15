Сбежавшую Ренату Литвинову, которая вернулась в Россию, нашли в Петербурге

Рената Литвинова, проживающая в Париже более года после начала СВО, внезапно вернулась в Россию. Как сообщила актриса, она направляется в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со своей матерью. Артистка выразила радость от предстоящей встречи. Она уточнила, что временно остановится в гостинице, сообщает сегодня Газета.ру.

Разлука с матерью была для Литвиновой эмоционально трудной. Рената даже призналась, что плакала из-за этого. При этом родительница звезды категорически отказалась ехать с ней за границу.

«Она уже достаточно взрослая», - сказала поклонникам Литвинова, имея ввиду солидный возраст матери.