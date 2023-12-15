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Сбежавшую Ренату Литвинову, которая вернулась в Россию, нашли в Петербурге

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Сбежавшую Ренату Литвинову, которая вернулась в Россию, нашли в Петербурге
Знаменитости
Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова, проживающая в Париже более года после начала СВО, внезапно вернулась в Россию. Как сообщила актриса, она направляется в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со своей матерью. Артистка выразила радость от предстоящей встречи. Она уточнила, что временно остановится в гостинице, сообщает сегодня Газета.ру. 

Разлука с матерью была для Литвиновой эмоционально трудной. Рената даже призналась, что плакала из-за этого. При этом родительница звезды категорически отказалась ехать с ней за границу. 

«Она уже достаточно взрослая», - сказала поклонникам Литвинова, имея ввиду солидный возраст матери.

Информационное агентство «Informing»

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