Близкий друг Градского со ссылкой на маэстро: Пугачева уже в 1986 году пела с трудом

Евгений Додолев, близкий друг покойного Александра Градского, поделился отрывками из бесед с музыкантом, которые не вошли в его книгу «Гранд российской музыки».

Диапазон Аллы Борисовны сократился до одной октавы

В одном из своих разговоров маэстро утверждал, что Пугачева перестала петь еще с 1986-го года из-за проблем со связками. При этом диапазон Аллы Борисовны сократился до одной октавы. Также Градский при жизни рассказывал о том, что в конце 80-х годов у него было в десять раз больше концертов, чем у Примадонны.

Он высказывал сомнения в подлинности некоторых съемок с ее выступлениями, утверждая, что создавались они из очень ограниченного числа мест.