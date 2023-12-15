Информинг » Знаменитости » Критик Соседов заявил, что певицу Разину в горячих точках и не ждут

Критик Соседов заявил, что певицу Разину в горячих точках и не ждут

Image 16+
Критик Соседов заявил, что певицу Разину в горячих точках и не ждут
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Светлане Разиной не следует давать концерты в зоне СВО, поскольку ее там и не ждут, пишет Газета.ру.

По мнению эксперта, если певица не испытывает ощущения сопричастности и не едет туда по искренней помощи солдатам, а скорее из-за заботы о своем имидже, то делать этого не стоит. Соседов подчеркнул, что есть множество артистов, которые отправляются в зону СВО не ради имиджа, а из-за глубокого понимания и поддержки российских военнослужащих. 

Ранее Разина высказала мнение, что концерты в горячих точках часто ей напоминают корпоративные мероприятия.

Информационное агентство «Informing»

Певец Сергей Лазарев открыто и публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко

Певец Сергей Лазарев открыто и публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Разведенная Мария Погребняк планирует встречать Новый год с новым возлюбленным

Сегодня, 14:48

Критик Соседов заявил, что певицу Разину в горячих точках и не ждут

Сегодня, 14:18

Близкий друг Градского со ссылкой на маэстро: Пугачева уже в 1986 году пела с трудом

Сегодня, 14:03

«Что поменяется?»: Лобода нашла объяснение, почему Пугачева не говорит открыто об СВО

Сегодня, 13:18

Татьяна Навка показала фото побледневшего фигуриста Петра Чернышева в парике

Сегодня, 12:33

Сбежавшую Ренату Литвинову, которая вернулась в Россию, нашли в Петербурге

Сегодня, 12:03

Артист Сергей Гармаш нашел замечательным сериал «Слово пацана»

Сегодня, 11:08

Кристина Орбакайте отметила «прекрасные изменения» после возвращения в Россию

Сегодня, 10:33

Актриса Пересильд: родители оказались против участия в «Слове пацана»

Сегодня, 10:28

Украинская певица Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Сегодня, 09:53

Актрису из Челябинска Ксению Абдрафигину нашли в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 09:18

«Ух ты, она выглядит так изысканно»: фанаты пришли в восторг от внешнего вида 41-летней модели Натальи Водяновой

Сегодня, 00:48

«Не очень удачное фото»: новое фото 41-летней Натальи Подольской озадачило поконников

Сегодня, 00:38

Погребняк намекнула, что жалеет о разводе, — СМИ узнали, что она имела в виду

Вчера, 23:58

Российская поп-музыка не сдает позиций в мировых чартах

Вчера, 23:03

Хореограф Мигель заявил, что плакал из-за жестокости певицы Аллы Пугачевой

Вчера, 22:43

Певица Светлана Разина не нашла героизма в концертах в зоне СВО

Вчера, 21:43

В Сети появилась официальная 7 серия сериала «Слово пацана»

Вчера, 21:33

Певец Лоза жестко раскритиковал Собчак за поддержку Пугачевой

Вчера, 21:18

Умер известный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев

Вчера, 18:13

Новости партнеров
2023
ru-RU