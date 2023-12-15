Критик Соседов заявил, что певицу Разину в горячих точках и не ждут

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Светлане Разиной не следует давать концерты в зоне СВО, поскольку ее там и не ждут, пишет Газета.ру.

По мнению эксперта, если певица не испытывает ощущения сопричастности и не едет туда по искренней помощи солдатам, а скорее из-за заботы о своем имидже, то делать этого не стоит. Соседов подчеркнул, что есть множество артистов, которые отправляются в зону СВО не ради имиджа, а из-за глубокого понимания и поддержки российских военнослужащих.

Ранее Разина высказала мнение, что концерты в горячих точках часто ей напоминают корпоративные мероприятия.