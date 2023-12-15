Врач дала советы, как «выжить» после новогоднего застолья

Медицинский эксперт Людмила Бюрабекова рассказала о том, какие правила важно соблюдать во время застолья в ночь на 1 января.

Она подчеркнула, что неправильно ставить на новогодний стол сытные и калорийные блюда, а также много пить, передает Вечерний курьер.

«Не увлекайтесь приготовлением большого количества еды! Готовьте столько, сколько в действительности можно съесть и не хранить долго после праздников. Обилие еды на столе провоцирует нас докладывать в тарелку снова и снова, приводя к перееданию. За пару дней до новогоднего застолья разгрузите свой организм более здоровым питанием, но без голодания», - отметила Бюрабекова.

Она добавила, что предпочтение следует отдавать во время новогоднего праздника салатам с зеленью, фруктам, низкокалорийным продуктам. Желательно пить много воды. Перед новогодним ужином не лишне будет слегка перекусить или выпить стакан чистой воды.

Эксперт напомнила о вреде майонезных салатов, жирных мясных блюд и алкоголя. Она добавила, что все это себе иногда можно позволить в небольшом количестве. Но такие блюда не должны стать основой меню в новогоднюю ночь.

Рассказала Бюрабекова и о том, что любые фрукты, в том числе мандарины, следует есть за час до основных блюд, либо уже через час после ужина. Это правило важно соблюдать, чтобы не спровоцировать брожение в кишечнике.