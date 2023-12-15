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Тимур Батрутдинов рассказал, что на сцене вместе с Гариком Харламовым он не чувствовал себя ведущим

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Тимур Батрутдинов рассказал, что на сцене вместе с Гариком Харламовым он не чувствовал себя ведущим
Знаменитости
Источник фото: @timurbatrutdinov

В интервью ОК! комик Тимур Батрутдинов рассказал, что на сцене вместе с Гариком Харламовым он не чувствовал себя ведущим.

По его словам, когда они вместе работали в Comedy Club, у него всегда было ощущение, что он актер второго плана, пишет СтарХит.

«В нашем дуэте с Гариком Харламовым в Comedy Club у меня была обозначена роль второго плана, «Оскары» уже были распределены изначально. Но постепенно я начал задавать себе вопрос, а чего это я не ведущий, я же могу. Проект «ШоуМаскгоон» c Тимуром Родригесом вернул меня в седло ведущего», — отметил Батрутдинов.

В планах у Батрутдинова запустить новое шоу, в котором он уже будет единственным ведущим. Подробности этого проекта юморист раскрывать не стал, лишь отметил, что ему нравится сама задумка и то, каким он видит шоу.

Хотел получить роль «мошенника и обольстителя» 

Прокомментировал он и свою роль в предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». По его словам, он хотел получить роль «мошенника и обольстителя» Жоржа Милославского, но все же согласился играть и царя Иоанна Грозного и Ивана Васильевича Буншу. Уже во время съемок, отметил комик, он понял, что чувствует себя органично в этих ролях и рад, что не отказался от работы в проекте.

Информационное агентство «Informing»

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