17 айдолов и актеров из Южной Кореи, которые вернутся из армии в 2024 году

2024 год обещает стать захватывающим временем для поклонников k-pop и корейских дорам, так как ряд популярных мужских идолов должны вернуться после прохождения военной службы.

Среди них два участника группы BTS, Джей-Хоуп и Джин, которые завершат свою военную службу в октябре и июне 2024 года. Также ожидается возвращение участника группы SF9 Джэюна, чей отпуск запланирован на сентябрь 2024 года. Другие артисты, такие как Джинён из GOT7, Мино из Winner, актер Нам Джу Хёк, артист Вонхи и многие другие также готовятся к завершению своей военной службы и, возможно, порадуют поклонников новыми проектами после возвращения.