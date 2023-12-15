Сибирячка с агрессивным видом рака попала в вирусный тренд из сериала «Слово пацана»

Алина Терентьева, столкнувшаяся с раком молочной железы, создала видео, где она обыгрывает потерю волос после химиотерапии через вирусный тренд, связанный с телесериалом «Слово пацана». Видео сибирячки набрало более 76 тысяч просмотров, а сама девушка получила поддержку, в том числе от актера Никиты Кологривого, сыгравшего в Кощея.

Болезнь была обнаружена на ранней стадии

Алина борется с самой агрессивной формой рака молочной железы, однако ей повезло, что болезнь была обнаружена на ранней стадии. После нескольких операций и проведенных курсов химиотерапии сейчас она находится на стадии выздоровления.