Юлия Высоцкая поразила своей обнаженной спиной

Юлия Высоцкая украсила свой дом на Рублевке. Она нарядила елку и поделилась подготовкой к новогоднему столу, пишет КП. Знаменитая актриса, известна своей любовью к заботе о доме, опубликовала новые фото.

На снимках Юлия предстала перед поклонниками в эффектном платье в горох с открытой спиной и красных туфлях на высоком каблуке, вызвав восхищение.

Источник фото: @juliavysotskayaofficial

Высоцкая поделилась с фанатами, что украшает елку игрушками, собранными со всего мира. Каждая игрушка была привезена из путешествий или подарена друзьями. Также актриса поделилась праздничным меню, которое будет готовить на новогоднюю ночь, включая оливье, холодец, пирожки. Она выразила радость от всех предновогодних моментов, подчеркнув свою любовь к праздникам.