Хирург Хайдаров уверен, что все скажут «вау» после нового преображения Киркорова

По словам звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который в последнее время часто оказывается в центре скандалов, Филиппа Киркорова снова ожидают кардинальные изменения во внешности. Итоговый результат изменений, как говорит доктор, будет представлен во время весеннего шоу поп-короля, которое запланировано на 30 апреля 2024 года.

Хирург заявил, что проделана большая работа, и будет сделано еще несколько удивительных вмешательств, которые вызовут у публики восторг.

Интересно: слухи об очередной возможной пластической операции появились после появления Киркорова с повязкой на лице на одном из последних светских мероприятий.