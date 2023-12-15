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Хирург Хайдаров уверен, что все скажут «вау» после нового преображения Киркорова

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Хирург Хайдаров уверен, что все скажут «вау» после нового преображения Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

По словам звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который в последнее время часто оказывается в центре скандалов, Филиппа Киркорова снова ожидают кардинальные изменения во внешности. Итоговый результат изменений, как говорит доктор, будет представлен во время весеннего шоу поп-короля, которое запланировано на 30 апреля 2024 года. 

Хирург заявил, что проделана большая работа, и будет сделано еще несколько удивительных вмешательств, которые вызовут у публики восторг. 

Интересно: слухи об очередной возможной пластической операции появились после появления Киркорова с повязкой на лице на одном из последних светских мероприятий.

Информационное агентство «Informing»

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