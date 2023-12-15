Собчак высказалась об откровенных нарядах российских звёзд: «Почему нет?»

Ксения Собчак явилась на светское мероприятие в выдающемся наряде. Она выразила свое отношение к стилю одежды коллег по цеху. Предстала перед публикой ведущая в блестящем пиджаке. Под ним проглядывалась футболка с изображением рыбьего глаза.

Источник фото: @xenia_sobchak

Интернет-пользователи наряд журналистки назвали «селедкой». К слову сказать, сама светская львица не склонна критиковать артистов за провокационные наряды.

«Если это выглядит красиво и если человеку есть, что показать, то почему бы и нет? В общем, хорошо отношусь ко всему. Даже если это забавно. Ну а что в этом плохого?» – отметила Собчак.