Неизлечимо больной внук Пугачевой нашел время и рассказал, что делает в Казахстане

Никита Пресняков вызвал интерес у своих поклонников, объявив о своем приезде в Казахстан. На данный момент музыкант не раскрыл подробности своего визита, создав интригу среди фанатов.

Старший внук Примадонны, проживавший в последнее время в США, в социальных сетях опубликовал фотографию из бассейна в местном отеле. Он продемонстрировал свой новый имидж с бородой и усами.

Может быть попыткой возвращения в РФ

Информация о целях его визита и сроках пребывания в Казахстане пока остается тайной. Существует предположение, что приезд Никиты может быть связан с участием в съемках нового фильма. Некоторые пользователи предполагают, что приезд Преснякова может быть попыткой возвращения в РФ, возможно, для решения некоторых финансовых вопросов.

Ранее артист поделился информацией о том, что у него обнаружены холестериновые полипы в желчном пузыре. По словам парня, данное заболевание не поддается лечению.