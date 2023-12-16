Уехавшая в США Мария Машкова нашла повод, чтобы вернуться в Россию

Как информирует в пятницу Pravda.Ru, Мария Машкова на днях поделилась своим опытом проживания в Америке после переезда из РФ. В своем недавнем интервью молдавскому Ютуб-каналу Galben актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в Штатах.

Выразила желание вернуться в Россию

Артистка признавалась, что она часто испытывает стресс в США. Ей сложно было найти даже самую маленькую роль в Голливуде. Поэтому дочь Владимира Машкова выразила желание вернуться назад в Россию, подчеркнув, что в США она по-прежнему не чувствует себя спокойно.

Мария также высказала недовольство высокими ценами, большими налогами за границей. Она утверждает, что многие аспекты жизни для нее стали сложными в новой стране.