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Уехавшая в США Мария Машкова нашла повод, чтобы вернуться в Россию

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Уехавшая в США Мария Машкова нашла повод, чтобы вернуться в Россию
Знаменитости
Источник фото: @masha_mashkova_official

Как информирует в пятницу Pravda.Ru, Мария Машкова на днях поделилась своим опытом проживания в Америке после переезда из РФ. В своем недавнем интервью молдавскому Ютуб-каналу Galben актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в Штатах.

Выразила желание вернуться в Россию

Артистка признавалась, что она часто испытывает стресс в США. Ей сложно было найти даже самую маленькую роль в Голливуде. Поэтому дочь Владимира Машкова выразила желание вернуться назад в Россию, подчеркнув, что в США она по-прежнему не чувствует себя спокойно.

Мария также высказала недовольство высокими ценами, большими налогами за границей. Она утверждает, что многие аспекты жизни для нее стали сложными в новой стране.

Информационное агентство «Informing»

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