Журналисты рассказали, во что были одеты звезды России на новогоднем концерте

13 декабря 2023 в столичном «Крокус Сити Холле» прошел новогодний концерт «Наш Новый год». Звезды РФ предстали перед публикой в ярких образах, пишет МК.

Филипп Киркоров, всегда склонный к экстравагантным нарядам, выделялся китайским драконом на куртке, а также шляпой. Выходя на сцену, поп-король предпочел смесь смокинга и кольчуги. Люся Чеботина нарядилась в белое платье с элементами тореадора, а открывали шоу Лев Лещенко в белом костюме и Александра Воробьева в золотистом платье.

Ведущие (Аглая Шиловская, Анастасия Макеева, Антон Лаврентьев, Валдис Пельш) выбрали стильные наряды. Это были классические смокинги для мужчин и длинные пастельные платья для женщин. Михаил Шуфутинский появился на людях в полосатом пиджаке и черной панаме. Анита Цой выбрала полупрозрачное платье. Лада Дэнс отметилась белым платьем оригинальной формы.