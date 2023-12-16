Крыжовников назвал «недожаренным мясом» слитую финальную серию сериала «Слово пацана»

Жора Крыжовников, реагируя на утечку последних эпизодов «Слово пацана», сравнил слитые в сеть финальные серии с недожаренным мясом. По словам режиссера, это подобно тому, как кто-то ворвался на кухню ресторана, взял грязные сырые продукты и непрожаренное мясо, а затем вышел и заявил: «вот, все готово». В то время как на самом деле ситуация была намного сложнее.

Новый финал будет более «крутым»

Крыжовников подчеркнул, что финальная серия фильма будет выпущена позже, чем изначально планировали. Сценаристы пришли к выводам, что эту экранную историю нужно завершить немного по-другому. По его словам, он долго уговаривал продюсеров, что новый финал будет более «крутым, более эмоциональным и более острым».

Некоторые изменения коснулись седьмой серии, а восьмая была полностью переделана. Дата выхода при этом не была раскрыта.