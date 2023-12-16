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Лиза Арзамасова нашла смелость и сделала откровенное признание в телешоу «Дуэты»

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Лиза Арзамасова нашла смелость и сделала откровенное признание в телешоу «Дуэты»
Знаменитости
Источник фото: @liza_arzamasova

Во втором эпизоде телешоу «Дуэты» выступили двадцать участников. Знаменитости российского шоу-бизнеса столкнулись на сцене за зеркальной стеной. Участницей проекта стала Елизавета Арзамасова. Ее участие было секретом для публики. Партнером актрисы стал Родион Газманов. 

Арзамасова также не смогла сдержать эмоций

Когда стена поднялась, артисты выразили радость встречи и поделились своими эмоциями. Певец открыто признался, что незадолго до выступления переписывался с Лизой, хотя не стал уточнять ее местонахождение. Арзамасова также не смогла сдержать эмоций и призналась, что обычно не поет, поэтому опасалась, что своим выступлением, вероятно, «испортит всю программу».

Информационное агентство «Informing»

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