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Писатель Додолев: Пугачева зарабатывала в 90-е по $100 тысяч за один корпоратив

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Писатель Додолев: Пугачева зарабатывала в 90-е по $100 тысяч за один корпоратив
Знаменитости
Источник фото: @alla_oorfey

Журналист Евгений Додолев рассказал правду о гонорарах певицы Аллы Пугачевой в далекие 90-е. По данным «Аргументы и факты», она получала по $100 тысяч за один корпоратив.

Близкий друг Александра Градского записал с ним интервью до весны 2020 года, чтобы в 2024 году к 75-летию выпустить новую книгу о нем. У писателя с маэстро зашел разговор о Примадонне.

«Он меня удивил, когда сказал, что с конца 80-х годов Пугачева немного зарабатывала, ведь давала мало концертов из-за проблем с голосом. Он говорил: «У нее были деньги только с корпоративов. В 90-е нефтегазовые компании могли платить по 80 тысяч долларов ( $100 тысяч за выступление). Это было два раза в год», — говорил Градский.

Информационное агентство «Informing»

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