Автор «Слова пацана» Гараев описал свою жизни после выхода из группировки

Создатель книги «Слово пацана» в своем автобиографическом труде рассказывает о своей жизни после выхода из бандитской организации «Низы», орудующей в Казани. Роберт Гараев утверждает, что в возрасте 14 лет он присоединился к группировке. После двух лет он решил прекратить свое участие в группе, после чего решено было «отшить» его.

Пришлось скрываться в болоте

Вспоминая этот период, Гараев рассказывает о попытке его убийства. Тогда ему пришлось скрываться в болоте от преследователей. После жуткого инцидента он переместился к своему отцу в другой район города. Этот период Гараев описывает как начало новой жизни, в которой ему удалось погрузиться в мир музыки, мир кино, благодаря коллекции своего отца.