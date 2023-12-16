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Автор «Слова пацана» Гараев описал свою жизни после выхода из группировки

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Автор «Слова пацана» Гараев описал свою жизни после выхода из группировки
Знаменитости
Источник фото: @garaevrobert

Создатель книги «Слово пацана» в своем автобиографическом труде рассказывает о своей жизни после выхода из бандитской организации «Низы», орудующей в Казани. Роберт Гараев утверждает, что в возрасте 14 лет он присоединился к группировке. После двух лет он решил прекратить свое участие в группе, после чего решено было «отшить» его. 

Пришлось скрываться в болоте

Вспоминая этот период, Гараев рассказывает о попытке его убийства. Тогда ему пришлось скрываться в болоте от преследователей. После жуткого инцидента он переместился к своему отцу в другой район города. Этот период Гараев описывает как начало новой жизни, в которой ему удалось погрузиться в мир музыки, мир кино, благодаря коллекции своего отца.

Информационное агентство «Informing»

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