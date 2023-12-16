Не умер: Марат из «Слова пацана» записал новое видео из Ярославля

Актер Рузиль Минекаев, известный своей яркой игрой в роли Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте», опровергнул слухи о своей неожиданной кончине, которые распространились активно в социальных сетях.

Рузиль выразил свое негодование

15 декабря парень лично подтвердил свое здоровье в одном из Телеграм-каналов, подчеркнув, что сейчас находится в Москве и наслаждается чашкой чая. Рузиль выразил свое негодование по поводу распространения ложной информации о нем.

16 декабря в его телеграм-канале появилось новое видео, снятое в Ярославле, где идут съемки нового проекта под названием «Подслушано в Рыбинске», который режиссирует Петр Тодоровский. В фильме главную роль исполнит Тимофей Трибунцев. Сюжет расскажет историю провинциального журналиста по имени Юрий, переживающего тяжелые эпилептические припадки и имеющего способность предвидеть будущее.