Валерий Леонтьев в новогодние праздники выступит на закрытом корпоративе в Дубае

Согласно последней информации из Telegram-канала «ДУБАЙ.REPORT», Валерий Леонтьев планирует дать концерт в Дубае на Старый Новый год.

По данным источника, данное частное мероприятие пройдет в закрытом формате. Участвовать смогут только приглашенные гости из «узкого списка», составленного одним из бизнесменов.

На текущий момент билеты в открытой продаже приобрести уже невозможно. Организацией концерта с Леонтьевым занимается клубный промоутер по имени Андреас. Он известен в профессиональных кругах как event-менеджер для олигархов.