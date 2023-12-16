Журналистка-иноагент нашла интересные детали нового финала сериала «Слово пацана»

Широкое обсуждение вызвал в Сети сериал «Слово пацана». Несанкционированные копии нескольких эпизодов были даже размещены на просторах интернета. В ответ на это Жора Крыжовников решил переснять финал фильма.

Автор книги согласился на изменение концовки

Первым о пересъемках заявил продюсер одной из кинокомпаний Ярославля. По словам Юрия Ваксмана, на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, а теперь продолжается работа на Резинотехнике. После слитых серий было принято решение переснять финал. Даже автор книги, на основе которой снят сериал, согласился на изменение концовки.

Принял решение провести съемки в Ярославле

Съемки в Казани были запрещены, мотивируя это «болезненностью прошлого». Крыжовников принял решение провести съемки в Ярославле, где удалось найти достаточное количество подходящих локаций. Как стало известно от источников, основная часть пересъемок фокусировалась вокруг телефонной будки.

К слову, данный материал был произведен журналисткой-иноагентом Монгайт Анной Викторовной.