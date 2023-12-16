Информинг » Здоровье » Нутрициолог Гусакова нашла опасность в популярном новогоднем салате оливье

Нутрициолог Гусакова нашла опасность в популярном новогоднем салате оливье

Image 16+
Нутрициолог Гусакова нашла опасность в популярном новогоднем салате оливье
Здоровье
Фото: @timolina / freepik.com

Любимый россиянами новогодний салат оливье может представлять опасность для аллергиков из-за содержания в нем майонеза и яиц. Об этом читателей Лента.ру предупредила нутрициолог Вероника Гусакова.

Яйца и майонез могут вызывать аллергические реакции, поэтому аллергикам рекомендуется лучше выбирать другие блюда для новогоднего стола. Кроме всего прочего, майонезный салат может быть вреден для пациентов с повышенным холестерином, а также противопоказан людям с проблемами сердца, сосудов, атеросклерозом.

Информационное агентство «Informing»

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сибирячка с агрессивным видом рака попала в вирусный тренд из сериала «Слово пацана»

Вчера, 18:13

Врач дала советы, как «выжить» после новогоднего застолья

Вчера, 13:28

Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Вчера, 13:23

Врачи нашли три самых агрессивных вида рака, которых выдает один общий симптом

Вчера, 12:53

Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков

Вчера, 12:03

DailyMail: найдена связь между потерей веса и рака легких у некурящих людей

14-12-2023, 17:03

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

14-12-2023, 14:08

Температура 40 и странные сны: в РФ нашли непонятный вирус

14-12-2023, 13:53

Daily Mail: Нашлось логическое объяснение, почму похмелье вызывает тревогу и депрессию

14-12-2023, 05:03

Выяснилось, сколько дней куриные яйца могут храниться в холодильнике

14-12-2023, 01:13

Все вокруг болеют: советы врача Бочковой, как не подхватить вирус до Нового года

13-12-2023, 12:48

Стоматолог Сотникова нашла связь между неприятным запахом изо рта и раком

13-12-2023, 12:08

Россиянам вирусолог Альтштейн рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

13-12-2023, 11:58

Доктор Граймс нашла причину, почему возникают провалы в памяти после употребления алкоголя

13-12-2023, 11:38

Диетолог Гинзбург нашел истину: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету

13-12-2023, 11:33

Одиночество провоцирует риск наступления преждевременной смерти

13-12-2023, 10:43

Ученые нашли связь дневного сна с развитием болезни Альцгеймера

13-12-2023, 10:33

Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

12-12-2023, 22:33

Доктор Мясников нашел главный предвестник инсульта

12-12-2023, 21:33

Врач-терапевт Красильникова объяснила, как правильно лечить простуду

12-12-2023, 20:38

Новости партнеров
2023
ru-RU