Нутрициолог Гусакова нашла опасность в популярном новогоднем салате оливье

Любимый россиянами новогодний салат оливье может представлять опасность для аллергиков из-за содержания в нем майонеза и яиц. Об этом читателей Лента.ру предупредила нутрициолог Вероника Гусакова.

Яйца и майонез могут вызывать аллергические реакции, поэтому аллергикам рекомендуется лучше выбирать другие блюда для новогоднего стола. Кроме всего прочего, майонезный салат может быть вреден для пациентов с повышенным холестерином, а также противопоказан людям с проблемами сердца, сосудов, атеросклерозом.