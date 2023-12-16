Под Волгоградом 26-летняя девушка медленно умирает от страшных болезней

Валерия Коньшина, 26-летняя жительница Елани, столкнулась с тяжелыми заболеваниями, включая муковисцидоз и осложнения от COVID-19. Несмотря на свои страдания и отказы в срочной медицинской помощи, она продолжает борьбу за свою жизнь.

Предоставили бесплатные лекарства

После двух заражений коронавирусом ей необходима срочная пересадка почек. Некоторые жизненно важные препараты ей приходится оплачивать самой. После обращения за помощью и шумихи в СМИ ей предоставили бесплатные лекарства, а также перевели в Камышинскую ЦРБ с хорошим отношением со стороны врачей.

Валерию вскоре планируют перевести в Москву, где она надеется на решение проблемы с почками и, возможно, на пересадку легких.