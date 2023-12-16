Информинг » Здоровье » Под Волгоградом 26-летняя девушка медленно умирает от страшных болезней

Под Волгоградом 26-летняя девушка медленно умирает от страшных болезней

Image 16+
Под Волгоградом 26-летняя девушка медленно умирает от страшных болезней
Здоровье
Фото: @DCStudio / freepik.com

Валерия Коньшина, 26-летняя жительница Елани, столкнулась с тяжелыми заболеваниями, включая муковисцидоз и осложнения от COVID-19. Несмотря на свои страдания и отказы в срочной медицинской помощи, она продолжает борьбу за свою жизнь. 

Предоставили бесплатные лекарства

После двух заражений коронавирусом ей необходима срочная пересадка почек. Некоторые жизненно важные препараты ей приходится оплачивать самой. После обращения за помощью и шумихи в СМИ ей предоставили бесплатные лекарства, а также перевели в Камышинскую ЦРБ с хорошим отношением со стороны врачей. 

Валерию вскоре планируют перевести в Москву, где она надеется на решение проблемы с почками и, возможно, на пересадку легких.

Информационное агентство «Informing»

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Под Волгоградом 26-летняя девушка медленно умирает от страшных болезней

Сегодня, 15:18

Нутрициолог Гусакова нашла опасность в популярном новогоднем салате оливье

Сегодня, 14:13

Сибирячка с агрессивным видом рака попала в вирусный тренд из сериала «Слово пацана»

Вчера, 18:13

Врач дала советы, как «выжить» после новогоднего застолья

Вчера, 13:28

Москвичка попала в реанимацию после лечения кашля исландским мхом

Вчера, 13:23

Врачи нашли три самых агрессивных вида рака, которых выдает один общий симптом

Вчера, 12:53

Новосибирские исследователи нашли метод снижения тревожности у подростков

Вчера, 12:03

DailyMail: найдена связь между потерей веса и рака легких у некурящих людей

14-12-2023, 17:03

Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

14-12-2023, 14:08

Температура 40 и странные сны: в РФ нашли непонятный вирус

14-12-2023, 13:53

Daily Mail: Нашлось логическое объяснение, почму похмелье вызывает тревогу и депрессию

14-12-2023, 05:03

Выяснилось, сколько дней куриные яйца могут храниться в холодильнике

14-12-2023, 01:13

Все вокруг болеют: советы врача Бочковой, как не подхватить вирус до Нового года

13-12-2023, 12:48

Стоматолог Сотникова нашла связь между неприятным запахом изо рта и раком

13-12-2023, 12:08

Россиянам вирусолог Альтштейн рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

13-12-2023, 11:58

Доктор Граймс нашла причину, почему возникают провалы в памяти после употребления алкоголя

13-12-2023, 11:38

Диетолог Гинзбург нашел истину: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету

13-12-2023, 11:33

Одиночество провоцирует риск наступления преждевременной смерти

13-12-2023, 10:43

Ученые нашли связь дневного сна с развитием болезни Альцгеймера

13-12-2023, 10:33

Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

12-12-2023, 22:33

Новости партнеров
2023
ru-RU