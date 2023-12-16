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Врачи нашли самое простое блюдо для хорошей крови - железа больше, чем в мясе

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Врачи нашли самое простое блюдо для хорошей крови - железа больше, чем в мясе
Здоровье
Фото: @timolina / freepik.com

По данным РГ, в разнообразном ежедневном рационе каждого человека следует включать не только красное мясо и птицу, а и субпродукты, такие как говяжье сердце, куриные сердечки, печень, язык.

  1. Говяжье сердце богато витаминами группы В и железом, необходимыми для организма.
  2. Куриные сердечки тоже являются отличным источником фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, поэтому рекомендуются для приготовления супов и тушения.
  3. Печень ценится за высокое содержание белка, витамина В12, низкий уровень жиров. 
  4. Язык является отличным продуктом питания с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров.

Информационное агентство «Informing»

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