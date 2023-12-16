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Разозлила россиян новым заявлением: Пугачева нашла повод вернуться в Израиль

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Разозлила россиян новым заявлением: Пугачева нашла повод вернуться в Израиль
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Алла Пугачева вернулась в Израиль вместе с мужем для участия в праздновании 70-летия Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом). 74-летняя певица выразила намерение веселиться, поздравив музыканта с днем рождения и приглашая всех на вечеринку. Публика в своих комментариях выразила презрение и негодование по поводу участия Пугачевой в мероприятии, связанном с Макаревичем*. Его критикуют за высказывания, которые россияне считают предательством по отношению к Родине и соотечественникам.

Саму Примадонну также обвинили в «подлости и вакханалии в столь тяжелые времена». Пользователи призвали «иметь совесть», как пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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