Разозлила россиян новым заявлением: Пугачева нашла повод вернуться в Израиль

Алла Пугачева вернулась в Израиль вместе с мужем для участия в праздновании 70-летия Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом). 74-летняя певица выразила намерение веселиться, поздравив музыканта с днем рождения и приглашая всех на вечеринку. Публика в своих комментариях выразила презрение и негодование по поводу участия Пугачевой в мероприятии, связанном с Макаревичем*. Его критикуют за высказывания, которые россияне считают предательством по отношению к Родине и соотечественникам.

Саму Примадонну также обвинили в «подлости и вакханалии в столь тяжелые времена». Пользователи призвали «иметь совесть», как пишет КП.