В телесериале «Слова пацана» нашли несколько киноляпов

В многосерийном фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» были выявлены некоторые ошибки и несоответствия периоду, в котором разворачиваются происходящие в сериале события.

Например, героиня носит белый фартук поверх школьной формы. Это не соответствует стандартам той эпохи, пишет РБК. На одном из кадров также видна современная желто-белая разметка для пешеходного перехода, но в прошлом веке она еще не существовала. Также в отдельных сценах присутствуют машины милиции нестандартного цвета. Окна в жилых домах имеют пластиковые рамы, которые не были тогда распространены. А еще в кадрах можно увидеть более поздние здания над пятиэтажками. Еще одним замеченным киноляпом является предупреждение о вреде курения на пачках сигарет, что стали практиковать в стране только начиная с 2013 года.