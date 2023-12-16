Нашлась с дочерью на даче: Стало известно, куда пропала актриса «Кухни» Марина Могилевская

Марина Могилевская, известная актриса, которая прославилась участием в телесериале «Кухня», в какой-то момент пропала с экранов.

После окончания школы юная артистка поступила на экономический факультет, но учеба там ей не понравилась. Однажды ее посоветовали для съемок в «Каменной душе», после чего Могилевская стала востребованной актрисой. В 90-е она снялась в 20 кинокартинах. После переезда в Москву некотрое время работала на телевидении.

У Марины было два брака, но закончились они, к сожалению, разводом. В 2011 году у актрисы появилась на свет дочь. Последний пост в соцсетях звезда опубликовала в 2019 году.

Актриса полностью отдала себя воспитанию наследницы

Сейчас актриса полностью отдала себя воспитанию наследницы, предпочитая проводить время в семейном кругу на своей тихой даче.