Пенкин рассказал о подарках, которые Ургант и Меладзе получали от олигархов

Сергей Пенкин, знаменитый российский певец и композитор, рассказал журналистам портала «Московский Комсомолец» о том, что один из олигархов однажды подарил ему и еще нескольким знаменитостям новые дорогие автомобили в один день. Вместе с Пенкиным также получили дорогущие презенты Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Николай Басков, Иван Ургант.

Дорогой транспорт был единственным таким подарком

Хотя певец при этом не назвал имя дарителя. Но он подчеркнул, что этот дорогой транспорт был единственным таким подарком за все время длительной творческой деятельности.