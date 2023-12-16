Известна причина смерти 46-летнего артиста из Армении Мартиросяна

Трагическое известие о смерти Ары Мартиросяна, которому на момент смерти было всего 46 лет, потрясло многих. Его коллеги, друзья, поклонники и близкие выразили свои искренние слова соболезнования.

«Покойся с миром, дорогой! Обещаю выпустить песни, которые для меня когда-то написал. Хочется верить, что позвонишь и скажешь сейчас, что это шутка...«, – написала Маргарита Позоян, участница вокального телешоу »Голос», в своем личном микроблоге.

Причиной ухода из жизни стала остановка сердца

По неподтвержденной информации, Ара скончался в медицинском центре «Наири». Он сражался с серьезными проблемами со здоровьем. Недавно артист перенес несколько сложных операций. Причиной ухода из жизни Мартиросяна стала остановка сердца.