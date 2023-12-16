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Певица РФ Ветлицкая перестала скрывать 19-летнюю красавицу-дочь

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Певица РФ Ветлицкая перестала скрывать 19-летнюю красавицу-дочь
Знаменитости
Источник фото: @natalia_vetlitskaya_super_star

Наталья Ветлицкая внезапно представила свою загадочную дочь. 

Ульяна всю жизнь провела в Испании. Девушка немного напоминает фанатам свою известную маму, обладает стройной фигурой и невероятной грацией.

Долгие годы артистка тщательно утаивала свою единственную наследницу 

Известно, что Ветлицкая стала матерью лишь однажды. Это произошло в зрелом возрасте. Долгие годы артистка тщательно утаивала свою единственную наследницу от общественности. Подробности о ее родоначальстве, включая фамилию отца, хранятся в тайне. Тем не менее Наталья сейчас решила поделиться своим счастьем и представить миру Ульяну.

Девушке исполнилось 19 лет. Она поражает своей естественной привлекательностью, безупречным стилем, утонченностью.

Информационное агентство «Informing»

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